بنك ناصر الاجتماعي يبحث التعاون مع مؤسسة شباب القادة

استقبل الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة لبحث سبل التعاون بين البنك والمؤسسة التي تعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع المصري من خلال تأهيل كوادر من الشباب والطلاب على القيادة إضافة إلى دعم ابتكاراتهم، وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا.



وأوضح فاروق، أن التعليم من أهم أنواع الاستثمار وأن النشاط الطلابى يعتبر عنصرا تعليميا مهما لما له من دور في تنمية شخصية الطالب، وصقل مواهبه وتكوين شخصية قيادية قادرة على التصرف في المواقف وقادرة على التفكير السليم والمتزن، موضحا أن المشكلة التي تواجه أغلب الأنشطة الطلابية، تتمثل في صعوبة الحصول على الدعم المادي.



وأضاف فاروق، أن البنك سبق له المشاركة في فعاليات منصة الأنشطة الطلابية المقامة في الجامعة الأمريكية والتي نظمتها المؤسسة من خلال عمل منصة طلابية تجمع الأنشطة الطلابية من كل الجامعات المصرية لعرض أهدافها والأنشطة التى تعمل عليها بمسابقة تهدف إلى تشجيع الأنشطة الداعمة لتنمية المجتمع وشارك البنك في عملية التقييم والتحكيم لهذه الأنشطة.