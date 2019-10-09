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رياضة

محمد شوقي يوجه رسالة تحفيزية للأندية المشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:46 م
محمد شوقي
محمد شوقي
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حسام الحارتي
قال محمد شوقي، لاعب المنتخب الوطني السابق، والمدرب المساعد بجهاز المنتخب الأوليمبي إن قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية الأفريقية "، حاسمة بين كافة الفرق المشاركة.

وأضاف محمد شوقي خلال إلقاء كلمته في حفل قرعة دور الـ 32 مكرر لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية الأفريقية، أن جميع الفرق المصرية المشاركة في الكونفدرالية الافريقية لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق اللقب القاري.

وتابع محمد شوقي، قائلا: "الكونفدرالية الافريقية تشهد منافسة قوية ويجب على جميع الفرق المصرية بذل كل الإمكانيات من أجل تحقيق اللقب ".
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