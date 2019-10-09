غرس روح الولاء والانتماء.. محافظ الفيوم يشهد احتفالية نصر أكتوبر

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفالية "أكتوبر في ذاكرة الوطن" التى نظمها مركز إعلام الفيوم، في إطار الاحتفال بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





حضر الاحتفالية الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والمقدم مصطفى محمود نائبًا عن المستشار العسكري للمحافظة، والقمص إنجليوس ثابت راعي كنيسة مارجرجس، وسهام مصطفى سعيد مدير مركز إعلام الفيوم، وعدد من الأبطال الذين شاركوا بملحمة نصر أكتوبر وأسر الشهداء والمصابين وحشد من المواطنين والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات.





بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم والوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، وتعاقبت كلمات الحضور التى تناولت براعة وشجاعة الجندي المصري، والتخطيط للحرب والتحلي بالإرادة والعزيمة والصبر.





وأكد محافظ الفيوم أن المجتمع المصري كيان واحد لا يتجزأ بمسلميه ومسيحييه وهما يضربان أروع الأمثلة في الحب والتعاون والمشاركة في بناء المجتمع، فكلاهما اشتركا كتفًا بكتف في ملحمة نصر أكتوبر المجيد، تلك الملحمة التى عبرت بمصرنا الغالية إلى المستقبل، لافتًا إلى أن التخطيط والإرادة والعزيمة عوامل أكدت على نصر أكتوبر، ذلك النصر الذى أعاد للأمة العربية هيبتها وكرامتها.





وأضاف محافظ الفيوم أن الاحتفال بنصر أكتوبر هو تكريم لأبطال هذه الحرب وأسر شهدائها ومصابيها تأكيدًا لدورهم العظيم في التضحية والزود عن هذا الوطن الغالي، مطالبًا الحضور وخاصة الشباب والفتيات باتخاذ العبرة والمثل من نماذج أكتوبر المجيد وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة وأن يتحلوا بالقيم والمبادئ الطيبة فهم حملة مشاعل التنوير لمستقبل بلدنا الغالي، مؤكدًا على غرس روح الولاء والانتماء وحب الوطن داخل قلوب المصريين





وفي ختام كلمته دعا الله تعالى أن يحفظ وطننا الحبيب من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



