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أخبار البلد

ترقية كاهن كنيسة السيدة العذراء الفجالة لدرجة القمصية .. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:41 م
صدى البلد
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سامح سلام
قام نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة بترقية القس أنطونيوس فكري إلى درجة القمصية، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وشهدت كنيسة السيدة العذراء بالفجالة أجواء احتفالية بمناسبة ترقية القس أنطونيوس لدرجة القمصية.

وأثرى القس أنطونيوس فكري المكتبة القبطية بالكثير من الكتابات المهمة، وعلى رأسها تفسيره للكتاب المقدس بكامل عهديه و الأسفار القانونية الثانية، حيث صار مرجعا مهما لبساطته الجذابة و عمقه المشبع.
ترقية كاهن كنيسة السيدة العذراء الفجالة لدرجة القمصية .. صور
ترقية كاهن كنيسة السيدة العذراء الفجالة لدرجة القمصية .. صور
ترقية كاهن كنيسة السيدة العذراء الفجالة لدرجة القمصية .. صور
ترقية كاهن كنيسة السيدة العذراء الفجالة لدرجة القمصية .. صور
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