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رياضة

مروان يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي في التتش

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
بدأ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش، بعد تعرّضه لإصابة في الوجه خلال مشاركته أمام سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

ويؤدي مروان تدريبات خفيفة ضمن المرحلة الأولى من التأهيل بما لا يؤثر على منطقة الوجه، على أن يبدأ مرحلة جديدة من البرنامج بعد الاطمئنان على حالته.

وكان مروان أجرى جراحة في الوجه، وبدأ فى تنفيذ مرحلة من التأهيل بالجري حول الملعب وبعض الفقرات داخل صالة الجيم.
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