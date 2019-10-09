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أخبار العالم

أردوغان يطلق نبع الشر..مخاوف من هروب 12 ألف داعشي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:45 م
أردوغان يتابع العملية
أردوغان يتابع العملية العسكرية
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مروة إبراهيم
مع إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما وصفه بعملية "منبع السلام"، فإن مصير عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين كانت يحتجزهم الأكراد أصبح مجهولا.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من أنها تحتجز أكثر من 12 ألف عنصر من داعش في 7 سجون، من بينهم 4 آلاف مقاتل أجنبي، وبعض هذه السجون قريب من الحدود التركية.

وفي الوقت نفسه، تحتجز عائلات من يشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم داعش في 3 مخيمات للنازحين، روج وعين عيسى والهول.

ويعد مخيم الهول، أكبر معسكر من نوعه حيث يبلغ عدد سكانه أكثر من 68000 نسمة، يبعد حوالي 60 كيلومترا عن تركيا، وبالتالي لن يكون في المنطقة.، أكثر من 94 ٪ من الناس في الهول هم من النساء والأطفال، و 11000 من الأجانب.
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