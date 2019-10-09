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محافظات

مياه المنيا: صيانة دورية لجميع حنفيات الحريق لمواجهة الطوارئ

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:52 م
حنفيات الحريق
حنفيات الحريق
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ايمن رياض
أكد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب أن هناك صيانة دورية لحنفيات الحرائق لمواجهة أية طوارئ قد تحدث بالمحافظة.

وقال انه بناءً على توجيهات اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا توجه مدير فرع أبو قرقاص التابع للشركة وعدد من العاملين إلى قرية كوم الزهير بابوقرقاص حيث نجحوا فى إخماد حريق كبير بالقرية وذلك بالتعاون مع الحماية المدنية.

وأوضح أن فريق الفرع توجه إلى موقع الحريق وقام بتشغيل حنفيات الحريق التى تم إنشاؤها بالتعاون مع الوحدة المحلية وتقوم الشركة بالتشغيل والصيانة بصفة دورية لهذه الحنفيات تحت اشراف هيئة الحماية المدنية.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بهذه الحنفيات فى ملئ كافة سيارات الحريق وتزويدها بالمياه والاطمئنان على كفاءة الحنفيات وتم إطفاء الحريق .

وأضاف الشهاوي ان الشركة على استعداد تام على تقديم كافة أشكال الدعم لأي جهة داخل المحافظة وذلك فى إطار الجهد الخدمي الذي تقوم به الشركة.

كانت قرية الزهير بمركز أبو قرقاص تعرضت لحريق نشب في 3 منازل و3 عشش واسفر الحريق عن اصابة شخصين وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده قبل أن يمتد لمنازل اخري.
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