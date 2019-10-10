لخدمة مليون نسمة.. طلب إحاطة لتحويل مستشفى البدرشين المركزي إلى عام

قال صبحي الدالي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزارة الصحة بشأن عدم تنفيذ قرار خاص بمستشفى مركز البدرشين المركزى.





وأوضح صبحى الدالى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه حصل على موافقة وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد لتحويل "مستشفى البدرشين المركزى إلى مستشفى عام" ولم يتم تنفيذ القرار إلى الآن بالرغم من مطالبة باستمرار لوزيرة الصحة لتنفيذ القرار معقبا: "قابلتها كتير وطالبتها بالأمر لكن لا حياة لمن تنادى".



