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نيفين شحاتة: مسابقات التربية والتعليم بداية مبشرة لتعاقدات المعلمين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:59 م
ارشيفية
ارشيفية
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خالد محيي الدين
قالت نيفين شحاتة، مسؤولة صفحة التعليم بجريدة الأهرام، إنه تم فتح الباب للمعلمين الراغبين في التقدم لمسابقة الخاصة بالتعاقدات الجديدة لـ120 ألف معلم في الوزارة، لافتة إلي أن التعاقدات ستستمر طوال العام، حيث سيتم اعلان كل شهر عن حاجة الوزارة لعدد من المعلمين.

وتابعت، "نيفين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "أون اي" الفضائية، أن تلك المسابقات هي بداية مبشرة للمعلمين الراغبين في العمل والتعاقد مع وزارة التربية والتعليم.

ونوهت، إلى أن أهم شروط التقدم لتلك المسابقة هو الحصول علي عضوية نقابة المعلمين، حيث يتجه المتقدمون لدفع رسوم معينة داخل النقابة للحصول على العضوية.
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