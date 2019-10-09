تعرف على أول مدرسة مجتمعية ذكية تدخل الخدمة بمطروح

تعد مدرسة الغرابيل الموامنة بالنجيلة ، أول مدرسة مجتمعية ذكية تدخل الخدمة علي ارض محافظة مطروح ، وتضم أجهزة تابلت وإنترنت ، وتم تجديدها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ، حيث اعيدت صيانتها وتجديدها بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة كما تم تطويرها لتكون أول مدرسة مجتمعية ذكية بالمحافظة .



وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والذي قام بافتتاح المدرسة اليوم ، بحضور منجستاب هايلى مدير مكتب برنامج الاغذية العالمى بمصر و ممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة وعدد من عمد ومشايخ مطروح، أكد انه تم تجديد المدرسة مع توفير الأدوات اللازمة كالتابلت وجهاز وشاشة العرض لتحقيق الاستفادة المستهدفة للتلاميذ .



وأضاف انه تم تدريب معلمى المدارس المجتمعية على استخدام مصادر التعليم عبر الانترنت وتمكينهم من استخدام المواد التعليمية المتاحة رقميا .



وأعرب جمال الشورى من عواقل مدينة النجيلة عن سعادته لافتتاح مثل هذه المدارس علي ارض مطروح عامة والنجيلة خاصة لتكون نواة لتعميمها.



وأكد علي ضرورة زيادة مثل هذه المدارس لخدمة طلاب المحافظة خاصة مع استخدام وسائل التعليم الحديثة بها.



كما استعرض منجستاب هايلى ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمى بمصر ، نشاط البرنامج الذى تم تنفيذه بمحافظة مطروح خلال الفترة الماضية حيث تم توزيع بطاقات قسائم الغذائية على 720 أسرة من طلبة التعليم المجتمعى وتعريف المعلمين ببرنامج القسائم الغذائية وتم تحويل المبالغ المستحقة استعدادا لصرف الدفعة الاولى منها ، وتدريب 15 فردا من مديرية الزراعة والتربية والتعليم والمجلس القومى على ريادة الاعمال والنوع الاجتماعى، وتدريب مجموعة من الامهات بالنجيلة ، ودراسة جدوى مشروعات مدرة للدخل كبيوت الدواجن والحمام لتحسين سبل المعيشة بالتعاون مع مديرية الزراعة.



من ناحية اخري شهدت مدينة النجيلة افتتاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح المبني الإداري الجديد لإدارة النجيلة التعليمية بحضور المهندس ممدوح أنور ، والتى أنشئت على مساحة ٤٣٥ مترا مربعا وبتكلفة 2,13 مليون جنيه .



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن مبني إدارة النجيلة يعد صرحا تعليميا واداريا جديدًا فى اطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وبالتنسيق المشترك مع هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح مباني إدارية جديدة بادارة سيدي براني وقطاع البنجر من خلال دعم صندوق دعم المشروعات التعليمية .



من جانبه أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لتطوير قطاع التعليم بالمحافظة فنيا وإداريًا باعتباره اهم قطاعات التنمية الذى تبنى عليه كافة القطاعات الأخرى من أجل الارتقاء بالمحافظة وبالخدمات المقدمة للمواطنين.