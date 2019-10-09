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فن

إطلالة جذابة لـ سالي عبدالسلام بأنامل خبيرة التجميل ميادة هشام.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:04 م
سالي عبدالسلام
سالي عبدالسلام
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سعيد فراج
خضعت الإعلامية سالي عبدالسلام، لجلسة تصوير جديدة، بتوقيع خبيرة التجميل ميادة هشام.

وظهرت "سالي" بفستان ملون يجمع عدة ألوان من بينها البرتقالي والأزرق والأحمر، واعتمدت سالي مكياج هادئ أظهر جمالها، وتسريحة شعر بسيطة وجذابة.

وحازت الصور التي نشرتها صفحة خبيرة التجميل ميادة هشام على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وقالت ميادة إنها اعتمدت على الميكاب البسيط الهادئ في لمساتها على سالي عبدالسلام، وأن هذا التعاون جاء بعد سلسلة تعاونات كثيرة مع نجمات الفن مثل (كارمن سليمان، منة عرفة، إيناس عزالدين، جورى بكر، إيمان رياض)، متمنية العمل في وقت قادم مع النجمتين أصالة وأنغام.

يذكر أن سالي عبد السلام، شاركت مؤخرًا في حملة مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي، حرصت سالي على تبادل الحديث مع المريضات والاطمئنان عليهن والتقاط الصور التذكارية معهن.

وتقدم حاليًا برنامجا إذاعيًا على راديو 9090.
إطلالة جذابة لـ سالي عبدالسلام بأنامل خبيرة التجميل ميادة هشام.. صور
إطلالة جذابة لـ سالي عبدالسلام بأنامل خبيرة التجميل ميادة هشام.. صور
إطلالة جذابة لـ سالي عبدالسلام بأنامل خبيرة التجميل ميادة هشام.. صور
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