طلب إحاطة بشأن توقف أعمال الصرف الصحى بـ 6 قرى بالبدرشين منذ 2007

أعلن صبحى الدالى عضو مجلس النواب، عن تقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الاسكان بخصوص توقف اعمال الصرف الصحى لـ 6 قرى بمركز البدرشين.



واوضح صبحى الدالى في تصريح لـ"صدى البلد" ان تنفيذ اعمال الصرف الصحى بالـ 6 قرى متوقق منذ عام 2007 ولم تكتمل إلى الان، مشيرا إلى أنه منذ عام 2007 واعمال الصرف الصحى لا تسير بإستمرار فتارة يعمل المقاولين وتارة أخرى يتوقفون، مما يتسبب فى مشاكل كثيرة.



وأضاف: المشاكل الناتجة عن عدم استكمال مشاريع الصرف تتمثل فى مشاكل صحية للمواطنيين مما تؤثر بالسلب على جهود الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنيين، إضافة إلى مشاكل أخرى خاصة برصف الطرق وتجميل الشوارع.



كان النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، قال إن اجندة لجنة الاسكان تشهد زخما كبيرا خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة والشكاوى التى تقدم بها العديد من اعضاء البرلمان لا سيما الخاصة بمشاكل المياه والصرف الصحى.



وأضاف خالد عبد العزيز في تصريحات لـ"صدى البلد": مشاكل الصرف الصحى وايضا المياه من اهم المشاكل التى تؤثر على صحه المواطنيين ولذا طالبت واطالب بتخصيص ميزانية فى العام المالى الجديد قدرها 30 مليار جنيه لمدة 10 سنوات، موضحا أن تخصيص هذه الميزانية على مدى 10 سنوات يمكن الحكومة من انهاء جميع مشاريع الصرف على مستوى الجمهورية.



وأشار عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى ان العام المالى الحالى 2019 /2020 شهد لاول مره فى تاريخ مصر ارتفاع مخصصات مشاريع الصرف الصحى لـ 18 مليار جنيه بعد ان كانت 11 مليار جنيه خلال العام الماضى.