رئيس وزراء العراق: التحقيق مع 1000 موظف.. وإجراء تعديلات وزارية .. فيديو

أكد عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، دعمه للشباب من أصحاب الشهادات العليا وتوفير فرص عمل لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لشغل مناصب عليا.



وأضاف عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه قرر القيام بحملة واسعة للكشف عن الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك إصدار قرار في الساعات المقبلة بشأن إحالة ألف موظف من المسؤولين إلى التحقيق.



وأوضح أنه سيتم التصويت في البرلمان على إجراء تعديلات وزارية غدا الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تشريعات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات، وقانون الموازنة، وغيرها من التشريعات.