التعليم تكشف تفاصيل أكبر بوابة عربية لتسجيل بيانات المؤهلين للتدريس

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت أكبر بوابة عربية لتسجيل الشباب المؤهلين لوظائف التعليم، والتي تتضمن العديد من المهن بجانب التعليم مثل بعض العمال والفنيين والمتخصصين.





وأضاف، "عمر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة، المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن تلك البوابة ستكون آلية جديدة للوزارة عند اختيار المعلمين للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة أيضا، لافتا إلي أن مدارس مصر تحتاج لقرابة الـ 120 ألف معلم.



