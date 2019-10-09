Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المدرعات تطارد المتظاهرين في العراق وسط إطلاق النار.. شاهد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإطلاق النار على المتظاهرين العراقيين.

وأظهر مقطغ الفيديو المدرعات وهي تلاحق المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي عاجل عبد المهدي قد أعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس.

وتتواصل التظاهرات العراقية التي اندلعت الأسبوع الماضي احتجاجا على الفساد والتوغل الإيراني في البلاد، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما يزيد على 165 قتيلا و6 آلاف جريح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قطع الإنترنت..العراق توسع نطاق حظر التجوال.. وارتفاع الضحايا لـ 5 قتلى و 50 مصابا

وجهت رسالة للشعب.. أحلام تعلق على تظاهرات العراق

اتساع رقعة المظاهرات في مدن العراق وتأهب للجيش.. الحكومة تؤكد حق التظاهر وتدين المخربين.. إجراءات أمنية مشددة لإعادة الهدوء للشارع.. ودراسة عاجلة لطلبات المتظاهرين.. وإيران حاضرة بشعارات المحتجين

نعتذر للقساوة.. ابنة صدام حسين تنشر فيديو خطيرا لإطلاق النار على متظاهر بالعراق

قنابل وإطلاق نار على قوات الجيش العراقي .. وأصابع الاتهام تتجه إلى إيران .. فيديو

القائد العام للجيش العراقي يوجه بسحب قواته من مدينة الصدر

ترشيحاتنا

بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء الأهلي فى الدوري المصري

فايلر أوقف المران.. الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك فنيا بهذه الطريقة

صفقة الموسم.. فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب

شاهد .. لحظة بكاء هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا

قرار عاجل من الـ كاف بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليه

قرعة دوري أبطال إفريقيا ..الأهلي يواجه النجم الساحلى والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط في هذا الحق التاريخي

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور