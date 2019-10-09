المدرعات تطارد المتظاهرين في العراق وسط إطلاق النار.. شاهد

متداول/ اطلاق النار على المتظاهرين العزل في العراق وملاحقتهم بالمدرعات .. والمفارقة ان الطرفين يحملان العلم العراقي!!#العراق_ينتفض #save_the_iraqi_people pic.twitter.com/n8HOGj9tMI — Euro Times يورو تايمز (@Eurotimesarabia) October 9, 2019

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإطلاق النار على المتظاهرين العراقيين.وأظهر مقطغ الفيديو المدرعات وهي تلاحق المتظاهرين.وكان رئيس الوزراء العراقي عاجل عبد المهدي قد أعلن الحداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات لثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس.وتتواصل التظاهرات العراقية التي اندلعت الأسبوع الماضي احتجاجا على الفساد والتوغل الإيراني في البلاد، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما يزيد على 165 قتيلا و6 آلاف جريح.