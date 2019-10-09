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أخبار العالم

مقتل 5 وإصابة العشرات في القصف التركي لشمال سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:41 م
السوريون يفرون من
السوريون يفرون من القصف التركي
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رويترز
قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إن القصف التركي للمنطقة الحدودية قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات آخرين اليوم الأربعاء.

وأضافت القوات أن القصف أودى بحياة ثلاثة من مقاتليها أيضًا. 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلاً في وحدات حماية الشعب الكردية. 


وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلاً في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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