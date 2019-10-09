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توك شو

الآن.. أنباء عن بدء الهجوم البري التركي على شمال سوريا.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:45 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك " أنباء عن بدء الهجوم البري التركي الآن على مدينة تل أبيض شمال الرقة".

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" لابد من تحرك عربي عاجل لدرع اردوغان، والموقف المصري واضح بإدانة الهجوم التركي على شمال سوريا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الغزو يبدأ على عدة محاور من جانب بلطجية أردوغان لاحتلال أجزاء كثيرة من أراضي سوريا ".

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