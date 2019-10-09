الطيران المدني تطلق برنامج الرعاية الصحية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن اطلاق وتدشين برنامج الرعاية الصحية لجميع العاملين وأصحاب المعاشات التابعين لقطاع الطيران المدنى والذى تشرف عليه شركة سياف.



وتعتبر شركة سياف احدي شركات وزارة الطيران المدني وتساهم فيها جميع الشركات التابعة للقطاع، ووجه وزير الطيران الشركة بتقديم أعلي خدمة طبية للعاملين وأصحاب المعاشات دون تحقيق أي ربحية.



ويهدف البرنامج الجديد الي تقديم خدمة مميزة ومتكاملة بما يكفل حياة صحية كريمة لأبناء قطاع الطيران المدنى، حيث تتيح هذه المنظومة لجميع العاملين وأصحاب المعاشات تلقى الخدمة العلاجية بمستوى عالى ومميز فى أهم المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية في العديد من محافظات الجمهورية بجانب مستشفي مصر للطيران دون تحمل أى أعباء أو التزامات مالية.



وتتيح هذه المنظومة الحرية للمستفيد في اختيار المستشفي او الجهة الطبية التي يرغب في تلقي العلاج بها سواء مستشفي مصرللطيران أو غيرها.



وحرصت وزارة الطيران المدني على سرعة الإنتهاء من إجراءات تفعيل المنظومة الطبية الجديدة، حيث بدأ تطبيق البرنامج فعليًا مع بداية شهر أكتوبر الجارى، وبدأ تسليم العاملين بوزارة الطيران المدنى بطاقات عضوية الخدمة الجديدة.



يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بكافة الجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين.