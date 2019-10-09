مفاجآت فى جلسة محاكمة جدة الطفلة جنة.. إيداع المتهمة مستشفى الامراض العقلية .. توجيه تهمة جديدة بتعذيب أمانى شقيقة المجنى عليها

محكمة جنايات المنصورة تأمر بايداع جدة الطفلة جنة مستشفى الأمراض النفسية

المتهمة عذبت امانى شقيقة الطفلة جنة

محامي المتهمة:

المتهمة حامل وهي داخل محبسها



قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة، نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة والمتهمة فيها "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي" ٤٠ سنه، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، بنت الـ5 اعوام ، وتوفيت متأثره بإصابتها، وضع المتهمة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية للوقوف علي حالتها النفسية والعقلية وبيان مدي مسئوليتها عن افعالها من عدمه واعداد تقرير مفصل في هذا الشأن وحددت جلسة أول ديسمبر لورود التقرير ونظر الدعوى مع استمرار حبس المتهمة



تعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاؤها التناسلية" فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ 4 سنوات وانتقلتا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، وتبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



يذكر أن المتهمة أنكرت في بداية محضر التحقيقات تعذيب الطفلة وادعت أن الحروق الموجودة بها كانت بسبب انسكاب زيت عليها، والغرغرينا في ساقها والتي تسبب في بترها بسبب سقوطها من علي السلم ، ثم اعترفت بعد ذلك بقيامها بضربها بقصد تربيتها



كما وجه الاتهام في القضية الى صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف الزغبى ٤٠ عاما بتعذيب حفيدتها أمانى محمد سمير حافظ ذات ال ٦ اعوام شقيقة الطفلة جنة حيث تعد ثانى القضايا التى تنظر والمتهمه فيها بالتعذيب حيث وجه لها الاتهام الاول فى قضية قتل وتعذيب حفيدتها الاخرى جنة ذات ال ٥ سنوات .



وقال أحمد بركات محامي المتهمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب، إنها حامل وهي داخل محبسها، وان لديها طفلا رضيعا عمره عامان ونصف العام، و تقوم بإرضاعه ، مشيرا الي استحالة قيامها بتعذيب الطفلتين جنة وشقيقتها امانى لو انها تتمتع بقوي عقلية سليمة.



وفجر محامى جدة الطفلة جنة مفاجأة بقوله إنها تزوجت ثلاث مرات وفي احداها قامت ليلة دخلتها بتقطيع شرايين يديها ودخلت مستشفى الطوارئ ، وقام زوجها بتطليقها ليلة الدخلة بالمستشفى، ثم تزوجت مرة اخرى وانجبت طفلا اخر ، مضيفا ان المتهمة تعاني من خلل نفسي منذ طفولتها بسبب اسرتها حيث كان والدها يعاملها بقسوة شديدة، متابعا، انه في حالة ثبوت ان قواها العقلية سليمة وليست مريضة سيطالب بتعديل القيد والوصف للقضية من ضرب الي تعذيب افضي الي الموت لتحصل علي اقصي عقوبة وهي الاعدام.