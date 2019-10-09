مشاكل فنية.. احمد موسى: إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية في ملف سد النهضة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كلمة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب حول ازمة سد النهضة تؤكد أن الدولة تتحرك من أجل حل هذا الملف .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اثيوبيا لم تلتزم بالقوانين الدولية بداية من إنشاء السد، واتخذت اجراءات احادية الجانب.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدراسات تؤكد أن هناك مشاكل فنية في تصميم سد النهضة، ويشكل تأثيرا سلبيا على مصر والسودان، ومصر لا تعترض على تنمية أثيوبيا ولكن بشكل لا يجور على حقوق مصر في مياه نهر النيل".

