ختام المؤتمر الدولي الـ 14 لـ تمريض عين شمس اليوم

تختتم كلية التمريض جامعة عين شمس، اليوم، المؤتمر الدولي الرابع عشر بعنوان "نحو تحقيق التميز في التمريض : التعليم ، البحث العلمي والإدارة" ، والذى نظمته على مدار يومى 9 و 10 من أكتوبر الجاري بدار الضيافة.





يقام المؤتمر بالتعاون مع جامعة كاريليا بفنلندا وجامعة ايسترن بيمونت بإيطاليا، جامعة ساندر لاند بإنجلترا وجامعة شندي بالسودان، أكاديمية انسيجن بهولندا. تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ود. محمود متيني رئيس جامعة عين شمس و د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د. سلوى سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، د. سهام جرجس نائب رئيس المؤتمر.



