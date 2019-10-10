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اقتصاد

ارتفاع مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
مخزون الخام الأمريكي
مخزون الخام الأمريكي
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رويترز
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير، وزادت مخزونات الخام 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.4 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 941 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات، وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 361 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات. وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.

وهبطت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض 257 ألف برميل.، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 601 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
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