لن نحترم خصومنا .. صن داونز يتحدى منافسيه بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

قال بيتر إيندفو، مدير فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إنهم لن يحترموا خصومهم في الملعب؛ لأنهم يريدون وضع بصمتهم خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.



وأوقعت القرعة صن داونز، فى المجموعة الثالثة رفقة فرق الوداد المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.



وأضاف مدير نادي صن دوانز في تصريحات تليفزيونية عقب القرعة: "العدو والصديق أمامنا هو الوداد المغربي لعبنا أمامه 4 أو 5 مرات ولكن لن نحترمهم في الملعب ولابد أن نضع بصمتنا هذه المرة فقد هُزمنا في النسخة الماضية من الوداد بعد أن كنا قريبين وأخرجونا من البطولة".



وأتم مدير نادي صن دوانز حديثه بالإشارة إلى تمنيه اندماج اللاعبين الجُدد بفريقه مع اللاعبين القدامى والجهاز الفني لتحقيق طموحات الفريق في النسخة الجارية من البطولة.