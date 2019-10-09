بحضور 18 دولة عربية .. انطلاق مؤتمر القومي لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب.. والخارجية: جهود حثيثة لتطوير المنظومة الوطنية لتليق بالشعب المصرى..صور

-فايق يطالب بنشر ثقافة حقوق الإنسان
-شلبي:
-شلبي:
يجب أن يصدر إعلان رسمي يجرم التعذيب
-الخارجية :
-الخارجية :
مصر لديها إيمان راسخ بأهمية حقوق الإنسان
انطلق المؤتمر الدولى الذي ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان" التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية " وتضمن المؤتمر تنظيم جلسات حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب وكذلك المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب
قال فايق، خلال كلمته إنه لا يمكن مواجهة ومناهضة التعذيب، دون توفر إرادة للدولة في مواجهته، لافتا إلى أن الإرادة العليا للدولة المصرية تصب في مواجهة التعذيب، لذا لابد من تفعيل وسن التشريعات التي تواجه التعذيب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وهدم هذا الفكر الذي يقوم على التعذيب، وليعمل الجميع في كل المجالات بمبادئ حقوق الإنسان، والالتزام القانوني، بتنفيذ التشريعات، فالتشريعات ليس لها قيمة دون التنفيذ.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ختام توصياته، مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بالنهوض بتطوير جهوده لملاحقة التنظيمات الإرهابية في ساحات النزاع المسلح على كافة الانتهاكات، بما فيها جرائم التعذيب، بتشكيل فريق أممي لتوثيق جرائم تنظيم داعش في العراق، لتشمل توثيق جرائم التنظيمات الإرهابية في ساحات النزاع المسلح في المنطقة العربية، وضمان محاسبة الجناة ومنع افلاتهم من العقاب.
وعرض علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التوصيات التي خرجت بها 18 دولة عربية شاركت في المؤتمر، وهي ضرورة المسارعة بإجراء التشريعات الدستورية والتشريعية، لضمان الحظر المطلق لجريمة التعذيب، بما في ذلك التجريم الكامل لكل صور جريمة التعذيب وغيرها من صور سوء المعاملة والحط بالكرامة الإنسانية، وعدم جواز سقوط جرائم التعذيب على تنوعها بالتقادم، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وتوفير آليات جادة للمحاسبة والإنصاف، وتبني عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب، وتمكين السلطة القضائية من بسط سلطتها الكاملة على نحو يكفل التصدي لجريمة التعذيب، وتحقيق الردع.
وأضاف شلبي، أنه لابد من إنشاء آليات مختصة للنظر في كل الإدعاءات بوقوع جريمة التعذيب على اختلاف صورها في الماضي، مع تبني سياسات إفصاح وشفافية تكفل الإعلان عن النتائج التي توصلت لها التحقيقات، وإدانة كل صور جريمة التعذيب عبر إعلان رسمي، يصدر من أعلي مستوي سياسي في الدولة.
أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، انه نؤمن ايمانا راسخا في مصر بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق أمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصرى، وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت اليها مهمة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وادماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة، كما ان مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لابراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.
قال المستشار هانى جورجى، ممثل النائب العام، إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير نحو مكافحة التعذيب، وتقوم بالإبلاغ عن أى ضابط متورط في القيام بممارسة التعذيب لتمنع ذلك التعذيب، كما تتخذ ضده إجراءات تأديبية قوية، مضيفًا أن النائب العام أصدر العديد من القرارات والإجراءات التى تؤكد على احترام كرامة المواطن أيًا كان موقعه في الدعوى الجنائية مع تفعيل الكتب الدورية وتعليمات النيابة العامة بشأن تحقيق كل مزاعم التعذيب.
انطلق المؤتمر الدولى الذي ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان" التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية " وتضمن المؤتمر تنظيم جلسات حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب وكذلك المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب
قال فايق، خلال كلمته إنه لا يمكن مواجهة ومناهضة التعذيب، دون توفر إرادة للدولة في مواجهته، لافتا إلى أن الإرادة العليا للدولة المصرية تصب في مواجهة التعذيب، لذا لابد من تفعيل وسن التشريعات التي تواجه التعذيب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وهدم هذا الفكر الذي يقوم على التعذيب، وليعمل الجميع في كل المجالات بمبادئ حقوق الإنسان، والالتزام القانوني، بتنفيذ التشريعات، فالتشريعات ليس لها قيمة دون التنفيذ.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ختام توصياته، مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بالنهوض بتطوير جهوده لملاحقة التنظيمات الإرهابية في ساحات النزاع المسلح على كافة الانتهاكات، بما فيها جرائم التعذيب، بتشكيل فريق أممي لتوثيق جرائم تنظيم داعش في العراق، لتشمل توثيق جرائم التنظيمات الإرهابية في ساحات النزاع المسلح في المنطقة العربية، وضمان محاسبة الجناة ومنع افلاتهم من العقاب.
وعرض علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، التوصيات التي خرجت بها 18 دولة عربية شاركت في المؤتمر، وهي ضرورة المسارعة بإجراء التشريعات الدستورية والتشريعية، لضمان الحظر المطلق لجريمة التعذيب، بما في ذلك التجريم الكامل لكل صور جريمة التعذيب وغيرها من صور سوء المعاملة والحط بالكرامة الإنسانية، وعدم جواز سقوط جرائم التعذيب على تنوعها بالتقادم، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وتوفير آليات جادة للمحاسبة والإنصاف، وتبني عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب، وتمكين السلطة القضائية من بسط سلطتها الكاملة على نحو يكفل التصدي لجريمة التعذيب، وتحقيق الردع.
وأضاف شلبي، أنه لابد من إنشاء آليات مختصة للنظر في كل الإدعاءات بوقوع جريمة التعذيب على اختلاف صورها في الماضي، مع تبني سياسات إفصاح وشفافية تكفل الإعلان عن النتائج التي توصلت لها التحقيقات، وإدانة كل صور جريمة التعذيب عبر إعلان رسمي، يصدر من أعلي مستوي سياسي في الدولة.
أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، انه نؤمن ايمانا راسخا في مصر بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق أمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصرى، وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت اليها مهمة وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وادماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة، كما ان مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطنى لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهى مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لابراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.
قال المستشار هانى جورجى، ممثل النائب العام، إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير نحو مكافحة التعذيب، وتقوم بالإبلاغ عن أى ضابط متورط في القيام بممارسة التعذيب لتمنع ذلك التعذيب، كما تتخذ ضده إجراءات تأديبية قوية، مضيفًا أن النائب العام أصدر العديد من القرارات والإجراءات التى تؤكد على احترام كرامة المواطن أيًا كان موقعه في الدعوى الجنائية مع تفعيل الكتب الدورية وتعليمات النيابة العامة بشأن تحقيق كل مزاعم التعذيب.