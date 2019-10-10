مصر تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأزمة فى سوريا.. أبو العطا: العدوان التركى جريمة مكتملة الأركان.. وعصام خليل يستنكر الصمت الدولى

حسين أبو العطا: عدوان تركيا على سوريا جريمة دولية مكتملة الأركان

عصام خليل يستنكر الصمت الدولى ضد انتهاكات أردوغان لسيادة سوريا

صبحى الدالى: القصف التركى مرفوض وكل الدعم للشعب السورى

وأكد البيان مسئولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.





وحذر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

أدانت وزارة الخارجية أمس، الأربعاء، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.فى البداية، قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية جريمة دولية مكتملة الأركان، وتطال هذه الجريمة استقلال وسيادة الدول وسلامة وحدتها الإقليمية، مشيرا إلى أن الهدف هو تفتيت الدولة السورية وزيادة معاناة شعبها.وأضاف حسين أبو العطا، في بيان له، أنه لا يوجد مبرر أو حجة أو ذريعة لأي دولة أو مجموعة دول أن تقوم فرادى أو جماعات، بالعدوان على دولة مستقلة مثل سوريا، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أن الدول فرادى أو جماعات حين ترتكب جريمة عدوان تلجأ الدولة المعتدى عليها للدفاع عن النفس، باعتباره حقا طبيعيا وشرعيا للدول بشرط التناسب بين رد فعل الدفاع مع الفعل العدواني، وإخطار مجلس الأمن بالإجراءات العسكرية التي قامت بها الدول للدفاع عن النفس.وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن عدوان الدولة التركية على سوريا انتهاك واضح وصريح لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أي اعتداء على سوريا يُعد تهديدا واضحا وصارخا للأمن والسلم الدوليين، وأوجب على مجلس الأمن التحرك سريعا لوقف ذلك.وأكد أن الشعب السوري الشقيق هو الخاسر الوحيد من التصعيد الراهن في بلده، وزيادة حدة التوتر، معلنا تضامنه الكامل مع الشعب السوري وحقه في تحقيق آماله ومطالبه والحفاظ على وحدة الأراضى السورية ومقدراتها.من جانبه، وصف النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان التركى على شمال الأراضى السورية بالعدوان السافر وغير المبرر، معقبا: "نحن قلبا وقالبا من الشعب السورى الدولة السورية الشقيقة".وأدان صبحى الدالى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، العدوان التركى على شمال سوريا، مؤكدا رفضه التام لأى تعدٍ على سيادة أى دولة عربية شقيقة، مستشهدا بموقف مصر الدائم دائما وأبدا لاستقرار دمشق ورفضها التام للممارسات التركية العدائية بالمنطقة والتى تؤثر سلبا على استقرار المنطقة.وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إدانة جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، الأربعاء ٩ أكتوبر الجاري، بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، يعد استمرارا لدور مصر الإقليمى بالمنطقة والداعى لإحلال السلام والتنمية.وأدان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، التدخل العسكري السافر من الجانب التركي على شمال شرقي سوريا الشقيقة.واستنكر الحزب قيادات وأعضاء، نهج التركي رجب طيب أردوغان، والأسلوب الدموي واستعراض "العضلات" للتدخل في شئون دول لها سيادتها وقيادتها، بل والعبور على جثث الأبرياء ليحقق مصالح وأغراض دنيئة.واستنكر" المصريين الأحرار" حالة الصمت والتجاهل من جانب كل المؤسسات الاممية و الحقوقية التي تشهر أسلحتها على بلادنا وتلتزم الصمت أمام التدخل والهجوم التركي السافر على أرض سوريا.وأكد الحزب فى بيانه، أن الحجة الواهية للتدخل التركي ومزاعمها التصدى لتنظيمات إرهابية بأرض سوريا يدعو للتساؤل: "من أين تحارب الإرهاب فى سوريا وأنت ترعاه فى بلادك وتدعمه فى المحافل الدولية؟!".وأضاف الحزب: "إننا نحمل كل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان مسئولية الصمت على عملية السطو التركي على سوريا الشقيقة".