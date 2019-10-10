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اقتصاد

بدء التجهيز للدورة الرياضية الثانية للنقابة العامة للعاملين بالبترول

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
بدء التجهيز للدورة
بدء التجهيز للدورة الرياضية الثانية
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مايكل عياد
قررت النقابة العامة للعاملين بالبترول تنظيم الدورة الرياضية للموسم الثاني على التوالي، بعد نجاح النسخة الأولى الموسم الجاري، وبدأت النقابة تجهيزات الموسم الثاني في مختلف الألعاب الرياضية لدورة 2019/2020.


والألعاب التي تم الموافقة عليها للتنافس بها هي:

كرة قدم خماسي عموم ورواد
كرة سلة
كرة طائرة
كرة يد
تنس أرضي
تنس طاولة
مسابقات لذوي الاحتياجات الخاصة
مسابقات رياضية للسيدات

ومن المتوقع ان يكون عدد الشركات المشتركين في الموسم الجديد اكثر، ويشرف على التجهيزات أحمد الجوهرى رئيس لجنة العلاقات العامة والشباب بالنقابة العامة للبترول.
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