بالتاريخ والجغرافيا..الاستغلال الأمثل لمواقع آثار جنوب سيناء يحقق تنمية كبيرة.. صور

كشف مصطفى نور الدين مدير مركز تدريب آثار جنوب سيناء والبحر الأحمر أن كل المناطق المناطق الموجودة في سيناء تمتلك إمكانيات تاريخية تضمن لها أفاقا واعدة للتنمية المستدامة،وتحقيق مستقبل مشرق لسيناء ولمصر.



وكشف خلال إحتفالية المركز بذكري نصر أكتوبر عن بحث أعده عن أفاق التنمية المستدامة عبر الإستغلال الأمثل للمواقع الأثرية بجنوب سيناء.



وتابع: سيناء التى نزل بها الوحى على سيدنا موسى ومر بها سيدنا عيسى،منها عبرت جيوش الفاتحين المسلمين وقبلهم جيوش المحتلين الفرس،وعبرها تسللت قبائل الرعاة (الهكسوس)، ومنها خرجت جيوش الفراعنة العظام فى عصر الإمبراطورية المصرية,هى المعبر بين قارة آسيا فى الشرق بقارة إفريقيا غربًا،وهى مزيج من الثقافات والحضارات والطبيعة بجمالها وروعتها ما بين جبال ووديان وسهول وشواطئ.



وقال: تتجه أنظار العالم إلى منطقة خليج العقبة لما تمتلكه من شواطئ خلابة فى شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، ومناطق غوص فريدة مثل البلوهول والثرى بولز والكانيون، فأصبحت شرم الشيخ مدينة عالمية كبيرة وتميزت دهب بخصوصيتها كمنتجع فريد.



وتابع: وعلى الجانب الأخر بغرب سيناء فى مناطق خليج السويس توجد أفاق للتنمية المستدامة، قوامها المناطق الأثرية والبيئية الفريدة التى من الممكن باستثمارات قليلة أن تتحول لمصدر للدخل القومى، وتوفر آلاف فرص العمل دون التأثير على لطبيعتها بعوامل مثل التلوث والضوضاء، ويمكن تقسيم تلك المناطق إلى مناطق أثرية, مناطق طبيعية.



وقال؛ وبنظرة على المناطق الأثرية بجنوب سيناء نجدها ترتبط إرتباطا وثيقا بأحداث دينية، كمناطق عيون موسى ووادى غرندل ووادى فيران وجبل سربال ط،وهى مناطق شهدت أحداثًا من قصة الخروج ومناجاة سيدنا موسى لربه وبقصة البقرة حيث وردت فى التوراة.



كما ترتبط بنشاط المصرى القديم فى التعدين، مثل مناطق روض عميرة ووادى الحمر ووادى خريج ووادى النصب، وجبل حزبر وسدود البنات ووادى المغارة وأم التمايم وسهل المرخا،حيث أستخرج قدماء المصريين خام النحاس وحجر الفيروز منها،وتركوا نقوشا وكتابات لا تزال شاهدة على عظمته وقدرته،كما شيدوا معبد حتحور بسرابيط الخادم وميناء برأس بدران.



وقال:كما ترتبط مناطق أخرى بالتاريخ النبطى ودولة الأنباط والتى دخلت سيناء تحت سيادتها من القرن الثانى قبل الميلاد حتى القرن الثانى الميلادى(169 ق م- 106 م)، وتنتشر النقوش النبطية إنتشارا كثيفا بجنوب غرب سيناء ومن أهم مناطقها وادى الحمر ووادى البدع وجبل المكبر وجبل حمير وأم رديم والخريج والنصب واللحيان والركايز ووادى الصهو ووادى مكتب والحمريات وغيرها كثير من المناطق.



والتاريخ القبطى ممثل فى مغارات لنساك فى حمام فرعون وفى دير المحرض ودير البنات, كما تمثل مناطق قلعة الجندى شرق رأس سدر ومنطقة الكيلانى وجبل الناقوس بطور سيناء أهم مناطق الحضارة الإسلامية بجنوب غرب سيناء.



واضاف: أما المناطق الطبيعية بجنوب غرب سيناء فهى جميعها لوحة ربانية ومناطق حباها الله بالسحر والجمال بأوديتها وجبالها وسهولها فتوجد بها منطقة الفوجه وغابة الأعمدة وجبل التيه العظيم, كما يوجد بها مناطق الاستشفاء الطبيعية بمياهها الكبريتية مثل عيون موسى وعين عسل وحمام فرعون وحمام موسى.