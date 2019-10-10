حكم فتح صالونات تجميل للنساء.. الإفتاء: جائز بشرط ..فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فتح صالونات تجميل للنساء، جائز بشرط أن يكون العاملون فيه سيدات.





عالم بالأزهر يوضح حكم الشرع فى العمل بصالونات تجميل للنساء

وجه متصل سؤالًا إلى الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون» المذاع عبر فضائية «المحور»، يقول فيه " زوجتى تعمل فى محل كوافير حريمي فما حكم الدين فى ذلك، هل حلال أم حرام؟".





رد عليه الشيخ قائلًا "إن المفتى به فى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز مطلقًا العمل فى "كوافير حريمي" لأن به أشياء محرمة، ولكن هناك رأيا يقول إذا كانت المرأة تفعل هذه الأمور حتى تتزين لزوجها فلا حرج فى ذلك.



