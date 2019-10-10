حكم فتح صالونات تجميل للنساء.. الإفتاء: جائز بشرط ..فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فتح صالونات تجميل للنساء، جائز بشرط أن يكون العاملون فيه سيدات.
عالم بالأزهر يوضح حكم الشرع فى العمل بصالونات تجميل للنساء
وجه متصل سؤالًا إلى الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون» المذاع عبر فضائية «المحور»، يقول فيه " زوجتى تعمل فى محل كوافير حريمي فما حكم الدين فى ذلك، هل حلال أم حرام؟".
رد عليه الشيخ قائلًا "إن المفتى به فى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز مطلقًا العمل فى "كوافير حريمي" لأن به أشياء محرمة، ولكن هناك رأيا يقول إذا كانت المرأة تفعل هذه الأمور حتى تتزين لزوجها فلا حرج فى ذلك.
وأوضح أنه إذا كانت غير متزوجة وفعلت هذه الأمور ورآها الآخرون بهذا التزين فعلى من فعلت لها هذه الأمور إثم لأنها هى التى كانت سببًا فى ظهورها بهذا المنظر، مستشهدًا بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الْحَلالُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ))، فلا يجوز ذلك.