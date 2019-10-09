وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار.. فيديو

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك دوراً هاماً جداً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمي وهي نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار موضحا أن نشر الثقافة هو الوعي المجتمعي سواء للصغار او الباحثين والمتخصصين بان يكون لديهم منصة يستطيع فيها عرض ابتكاراته.





وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تصريحاته لقناة النهار المذاعة علي قناة "النهار" ببرنامج "آخر النهار" أن الابتكار يمكن ان يكون فكرة صغيرة جدا تظهر من خلال طالب في المدرسة، لكن تلك الأفكار ستظهر بشكل اكثر احترافية وإبداع عند عرضها في مؤتمر عالمي بحضور باقة من المتخصصين وتقيم تلك الأبحاث بشكل جيد.





وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجتمع سيصبح مفكرًا ومبتكرًا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الاهتمام بجامعة الطفل وبرنامج القاهرة تبتكر التلفزيوني ومعرض القاهرة الدولي للابتكار.



