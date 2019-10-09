Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد المشاركين في حرب الاستنزاف: فيلم الممر لم شمل المصريين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:35 م
فيلم الممر
فيلم الممر
Advertisements
خالد محيي الدين
قال اللواء الدكتور عاصم شمس الدين، أحد المُحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف، إن قصة فيلم الممر هي قصة مليون جندي تحت السلاح في الحرب.

وأشاد "شمس الدين"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بـ فيلم الممر، قائلًا إن فيلم الممر عمل على رفع الروح المعنوية وإحياء الروح المعنوية للشعب المصري" حيث "لم شمل الشعب المصري.

وأضاف، أن فيلم الممر لم شمل الشعب المصري، مثلما فعلت حرب الاستنزاف، موضحًا أن الشعب المصري صمم في حرب الاستنزاف عن عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر، لافتا إلي أن الشعب المصري شارك في كل شيء في الحرب، متابعًا: "كل بيت كان مقدم عسكري وإتنين وتلاتة"، لافتًا إلى أن مصر كانت بالكامل في مسرح القتال.

منوها، إلى أنه كان هناك فجوة كبيرة بين التسليح المصري والتسليح الإسرائيلي، ومع ذلك انتصر الجيش المصري، لافتًا إلى أن الجيش المصري أرسل العديد من الرسائل للعدو الإسرائيلي، وهي: "مش هتقعد في مصر، وهتمشي".

وأوضح "شمس الدين" أن التكوين المصري للمواطن المصري في فترة الحرب كان مليئًا بالوطنية، وكانت راسخة بداخله، والمصريين جميعًا كانوا على قلب رجل واحد.
Advertisements

ترشيحاتنا

سيد عبدالحفيظ يتجاهل نجل رئيس نادي الزمالك في مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا

بعد موافقته على اللعب ..الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى

بعد توجيهات الحكومة.. تعرف على موعد رفع الحد الأدنى للأجور

أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

تعليق ناري من بيراميدز بعد الإعلان عن منافسه في الكونفدرالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط فيه

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور