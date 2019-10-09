أحد المشاركين في حرب الاستنزاف: فيلم الممر لم شمل المصريين

قال اللواء الدكتور عاصم شمس الدين، أحد المُحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف، إن قصة فيلم الممر هي قصة مليون جندي تحت السلاح في الحرب.





وأشاد "شمس الدين"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بـ فيلم الممر، قائلًا إن فيلم الممر عمل على رفع الروح المعنوية وإحياء الروح المعنوية للشعب المصري" حيث "لم شمل الشعب المصري.





وأضاف، أن فيلم الممر لم شمل الشعب المصري، مثلما فعلت حرب الاستنزاف، موضحًا أن الشعب المصري صمم في حرب الاستنزاف عن عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر، لافتا إلي أن الشعب المصري شارك في كل شيء في الحرب، متابعًا: "كل بيت كان مقدم عسكري وإتنين وتلاتة"، لافتًا إلى أن مصر كانت بالكامل في مسرح القتال.





منوها، إلى أنه كان هناك فجوة كبيرة بين التسليح المصري والتسليح الإسرائيلي، ومع ذلك انتصر الجيش المصري، لافتًا إلى أن الجيش المصري أرسل العديد من الرسائل للعدو الإسرائيلي، وهي: "مش هتقعد في مصر، وهتمشي".



