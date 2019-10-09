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أخبار العالم

الكويت: العمليات العسكرية التركية بشمال شرق سوريا تهدد استقرار المنطقة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكدت الكویت، الیوم الأربعاء، أن العملیات العسكریة التركیة في شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة داعیة الى الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة أن "العملیات العسكریة التركیة شمال شرق سوریا تعد تھدیدا مباشرا للامن والاستقرار في المنطقة وتصعیدا من شأنھ ان یقوض فرص الحل السیاسي الذي یسعى الیھ المجتمع الدولي والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي الى تشكیل اللجنة الدستوریة التي ستحدد مستقبل الشعب السوري".

ودعا المصدر كافة الاطراف الى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخیار العسكري حتى لا تنزلق الاوضاع الى ما یضاعف المعاناة الانسانیة لابناء الشعب السوري الشقیق وحتى یتحقق الحفاظ على استقلال وسیادة سوریا وسلامتھا ووحدة اراضیھا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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