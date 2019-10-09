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توك شو

سياسي كردي: أمريكا باعت الأكراد لـ تركيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:31 م
العملية العسكرية
العملية العسكرية التركية في سوريا
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عمرو ممدوح
قال إبراهيم كابان، الباحث السياسي الكردي السوري، إن الجيش التركي شن هجومًا عنيفًا على الشمال السوري، بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، موضحًا أنه لم يتوقع أن تكون الإدارة الأمريكية بهذه السذاجة في قراءتها السياسية والعسكرية بالمنطقة، وفتح المجال أمام التمدّد التركي العسكري، حيث إن هذا يُشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة العربية بالكامل.

وأضاف "كابان"، خلال حواره عبر الكونفرس ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "TeN"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن الأكراد، مستطردًا: "ما حدث يؤكد أن أمريكا باعت الأكراد لتركيا، وقالت لهم اتفضلوا المجال الجوي مفتوح أمامكم، اقضوا على المدنيين، هذه الصفقة لم نشاهدها من قبل".

وأوضح الباحث السياسي الكردي السوري، أن هناك رفضاً قوياً للغاية من الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول العربية لهذا التوغل الغاشم، مشيراً إلى أن "المنطقة تذهب إلى وضع سيء جدا في شمال شرق سوريا، وقد تكون هناك كوارث ترتكبها الجماعات المتطرفة التابعة للمخابرات التركية".
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