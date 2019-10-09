تفاصيل وفاة ولي أمر داخل مدرسة بالإسكندرية بعد مشادة مع أحد المعلمين

قال أحمد عبد الفتاح أحد أقارب عبد الفتاح، ولي الأمر المتوفى داخل مدرسة بمحرم بك بالإسكندرية، إن المعلم ضرب الطالب بـ"الخرطوم" قبل الواقعة بيوم واحد بسبب حديثه مع أحد زملائه داخل الفصل، واشتكي والطفل لوالده.



وأوضح "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، في برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" ، أن والدة الطفل ذهبت للمعلم في اليوم التالي، والمعلم رد عليها قائلا: "أنا معملتلوش حاجة"، ليتجه والد الطفل بعد ذلك للمدرسة، ليحدث مشاده بينهما، انتهت بسب المعلم لولي الأمر.



وتابع، أن المشادة احتدمت بينهم لتمتد لشجار بالأيدي، نجم عنه هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية في الحال أصابت ولي الأمر.



وأوضح ابن شقيق ولى الأمر المتوفى، أن عمه يبلغ من العمر 63 عامًا، ويعمل في الشنط والأحذية، وأجرى عملية قلب مفتوح في وقت سابق، معلقًا: "عمي راجل طيب والدنيا كلها بتشهدله بكده، ومالوش في أي حاجة، وحضر الجنازة اليوم ما لا يقل عن 600 فرد".