ليلى عبد المجيد: الفضائيات أهملت العديد من فئات المجتمع فى تغطيتها البرامجية





موضحًة ان المرأة من اكثر الفئات المهملة فى تلك البرامج برغم ظهور العديد من البرامج التى تتحدث عنها، ولكنها لا تقدم أى محتوى إعلامى يفيد المراة فى شىء .



وتابعت ، أن من الفئات المهملة أيضا فى التغطية البرامجية على القنوات الفضائية فئة الشباب برغم أهميتها ، وضرورة الإهتمام بها.





مشيرة الى ان معظم البرامج الموجودة لا تلبى رغبات الشباب ولا تهتم بمتطلباتهم مما زاد من ابتعادهم عن الفضائيات وإتجاههم بشكل كبير للسوشيال ميديا .







أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، ان الفضائيات المصرية تهمل فى برامجها العديد من فئات المجتمع وهو ما زاد من بعد الكثير من المشاهدين عن الشاشة الصغيرة.واضافت عبد المجيد فى تصريحات لـ صدى البلد، ان الفضائيات أصبحت تعتمد بشكل كبير على نوعية معينة من البرامج بإعتبارها الأكثر مشاهدة دون النظر لباقى الفئات المجتمعية بعكس ما كان يحدث قديمًا فى برامج التلفزيون المصرىز