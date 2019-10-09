في عيد ميلادها.. صدفة وراء دخول صفاء أبو السعود مجال الفن

يصادف اليوم الاربعاء 9 اكتوبر عيد ميلاد الفنانة صفاء ابو السعود التي يعشقها الأطفال والكبار وهي من الفنانات التي تركت بصمتها في التلفزيون والرديو من خلال أعمالها الفنية واشتهرت صفاء بـ اغنية "أهلا بالعيد" هذه الاغنية الاشهر في مصر والعالم العربي بمناسبة العيد رغم ذلك دخلت مجال الفن بالصدفة.. تعرف علي هذا السر من خلال هذا التقرير.





قالت صفاء ابو السعود من خلال لقاء تلفزيوني لها انها دخلت مجال الفن بالصدفة بسبب اختها الصحفية "سهير" قائله: "انا ليا أخت توائم اسمها "وسام" وكانت تغني أمام الضيوف ولما نزلنا القاهرة اختي الصحفية قدمنا في برنامج للأطفال وأختي "وسام" قدمت في البرنامج بسبب موهبتها لكن اهلي قرروا ان اقدم معاها عشان متعقدتش واختبروني في القراءة والغناء ونجحت في الاختبار من تاني أسبوع بقيت بطلة برامج الأطفال وبعدها بأسبوعين التلفزيون فتح وبقيت بطلة برامج الأطفال في التلفزيون.





وأضافت صفاء ابو السعود من خلال اللقاء أنها فضلت الغناء لسيناء في الفترة الأخيرة بسبب تواجد عدد كبير من الأطفال لم يعرفوا معلومات كافية عن سيناء العظيمة قائلة: "انا فضلت الغناء "لسيناء" عشان اطفالنا يعرفوا معلومات كافية عن سيناء العظيمة .



