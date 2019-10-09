بالأبيض.. نجوى كرم توجه رسالة لمتابعيها على إنستجرام بصورة سيلفي

شاركت المطربة نجوى كرم صورة سيلفي لها، وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وهي بإطلالة مميزة، وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها معبرين عن حبهم الشديد لها، والتوفيق في حياتها.



وعلقت نجوى كرم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "منتظرة أشوفكم بالجميزي نهار السبت".. Natra choufkoun bel Gemmayzi nhar l sabt 😘.



وارتدت نجوى كرم جاكت باللون الأبيض، و"توب" باللون الأبيض، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وقد تركت نجوى كرم شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة.



وأكملت نجوى كرم إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، والسموكي ايز، مع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



فيما اختارت أن تكتفي بارتداء ساعة يد بسيطة باللون السيلفر، مع طلاء أظافر باللون البنك بودر، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..