الأرجنتين تفرض التعادل على ألمانيا وديًا في مباراة مثيرة.. فيديو

فرض المنتخب الأرجنتيني ، التعادل على ضيفه المنتخب الألماني بهدفين لكل منهما ، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب سيجنال أدونا بارك.



افتتح سيرجي جنابري جناح نادي بايرن ميونخ ، والمتألق بشدة ، التسجيل للماكينات الألمانية في الدقيقة 16 ، قبل أن يضاعف زميله هافريتز النتيجة للألمان في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني ، قلبت الأرجنتين الكفة ، حيث سجل ألارياو الهدف الأول لراقصي التانجو في الدقيقة 66 ، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثاني لزميله أوكامبوس والذي وقع على هدف التعادل في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بالتعادل بين المنتخبين.



يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني لم يشارك في المباراة ، لعدم استدعائه لقائمة راقصي التانجو لهذه المباراة.