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رياضة

الأرجنتين تفرض التعادل على ألمانيا وديًا في مباراة مثيرة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:44 م
ألمانيا والأرجنتين
ألمانيا والأرجنتين
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إسماعيل محمود
فرض المنتخب الأرجنتيني ، التعادل على ضيفه المنتخب الألماني بهدفين لكل منهما ، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب سيجنال أدونا بارك.

افتتح سيرجي جنابري جناح نادي بايرن ميونخ ، والمتألق بشدة ، التسجيل للماكينات الألمانية في الدقيقة 16 ، قبل أن يضاعف زميله هافريتز النتيجة للألمان في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني ، قلبت الأرجنتين الكفة ، حيث سجل ألارياو الهدف الأول لراقصي التانجو في الدقيقة 66 ، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثاني لزميله أوكامبوس والذي وقع على هدف التعادل في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بالتعادل بين المنتخبين.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني لم يشارك في المباراة ، لعدم استدعائه لقائمة راقصي التانجو لهذه المباراة.
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