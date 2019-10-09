أخبار النادي الأهلي اليوم 9-10-2019.. تعليق الفريق على مجموعته فى دورى أبطال إفريقيا و فايلر يمنح إدارته الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، وذلك بعد سحبها فى القاهرة منذ قليل.أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا جاءت متوازنة ومقبولة مشددا على أن كافة الفرق المتأهلة لهذه المرحلة من البطولة قوية .أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي أنهم يرفضون فكرة الإستهانة بـ قرعة دوري أبطال إفريقيا.منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لإتمام صفقة الموسم.شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، تواجد أسرة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.