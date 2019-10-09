Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 9-10-2019.. تعليق الفريق على مجموعته فى دورى أبطال إفريقيا و فايلر يمنح إدارته الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:57 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:


تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي مع منافسيه في المجموعة .. الكفة متوازنة

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، وذلك بعد سحبها فى القاهرة منذ قليل.


سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال متوازنة


أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا جاءت متوازنة ومقبولة مشددا على أن كافة الفرق المتأهلة لهذه المرحلة من البطولة قوية .

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا


أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.

أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا


أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي أنهم يرفضون فكرة الإستهانة بـ قرعة دوري أبطال إفريقيا.

صفقة الموسم.. فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب


منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لإتمام صفقة الموسم.

شاهد.. لأول مرة زوجة فايلر في مران الأهلي تخطف الأضواء


شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، تواجد أسرة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

قائمة مطالب فايلر من الاهلى بعد الإعلان الرسمى عن توليه المسئولية الفنية

اخبار النادي الأهلي اليوم 4-9-2019.. مدرب الحراس يفجر مفاجأة.. وفايلر يجلس مع اللاعبين

اخبار النادي الأهلي اليوم 5-9-2019.. قرار سيادي من فايلر.. كواليس مران المدرب الجديد.. وتعليق مثير من أزارو

ترشيحاتنا

شاهد.. رامز جلال في آخر ظهور له قبل شائعة وفاته

مشوار صعب لفرق مجموعة الزمالك قبل الصعود لدوري المجموعات .. تعرف عليه

بـ 450 ألف دولار .. الأهلي ينهي صفقة محمود كهربا

كاف يكشف عن تفاصيل شروط الترشح لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من أحمد حسن على قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

رسميا .. الزمالك يتراجع ويخوض مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة في بانكوك.. شاهد

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط فيه