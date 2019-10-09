أخبار النادي الأهلي اليوم 9-10-2019.. تعليق الفريق على مجموعته فى دورى أبطال إفريقيا و فايلر يمنح إدارته الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:
تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي مع منافسيه في المجموعة .. الكفة متوازنة
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، وذلك بعد سحبها فى القاهرة منذ قليل.
سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال متوازنة
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا جاءت متوازنة ومقبولة مشددا على أن كافة الفرق المتأهلة لهذه المرحلة من البطولة قوية .
تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.
أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي أنهم يرفضون فكرة الإستهانة بـ قرعة دوري أبطال إفريقيا.
صفقة الموسم.. فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب
منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لإتمام صفقة الموسم.
شاهد.. لأول مرة زوجة فايلر في مران الأهلي تخطف الأضواء
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، تواجد أسرة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
تعرف على تاريخ لقاءات الأهلي مع منافسيه في المجموعة .. الكفة متوازنة
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، وذلك بعد سحبها فى القاهرة منذ قليل.
سيد عبد الحفيظ: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال متوازنة
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا جاءت متوازنة ومقبولة مشددا على أن كافة الفرق المتأهلة لهذه المرحلة من البطولة قوية .
تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا
أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.
أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي أنهم يرفضون فكرة الإستهانة بـ قرعة دوري أبطال إفريقيا.
صفقة الموسم.. فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب
منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لإتمام صفقة الموسم.
شاهد.. لأول مرة زوجة فايلر في مران الأهلي تخطف الأضواء
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، تواجد أسرة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.