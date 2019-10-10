نواب يفعلون أدواتهم الرقابية.. طلبات إحاطة لوزراء التعليم والصحة والإسكان والزراعة.. تتضمن: تحويل مستشفى البدرشين لعام.. استكمال مشاريع الصرف الصحى.. زيادة مصروفات جامعة بني سويف

طلب إحاطة لتحويل مستشفى البدرشين المركزي إلى عام

طلب احاطة بشأن توقف اعمال الصرف الصحى بـ 6 قرى بالبدرشين منذ 2007 طلب إحاطة بشأن زيادة مصروفات جامعة بني سويف طلب احاطة بشأن تأخر الموافقة على أرض تبرع أهالى هرم ميدوم لبناء مدرسة





انطلاقًا من الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لتوجيهها إلى مجموعة من الوزارات وهي كالآتي الصحة والاسكان والتربية والتعليم والزراعة والتنمية المحلية بهدف حل الوصول إلى حلول سريعة تعود بالنفع على الصالح العام.





فى البداية قال صبحى الدالى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، انه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزارة الصحة بشأن عدم تنفيذ قرار خاص بمستشفى مركز البدرشين المركزى.





وأوضح صبحى الدالى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه حصل على موافقة وزير الصحة السابق الدكتور احمد عماد لتحويل "مستشفى البدرشين المركزى إلى مستشفى عام" ولم يتم تنفيذ القرار إلى الان بالرغم من مطالبة باستمرار لوزيرة الصحة لتنفيذ القرار معقبا: "قابلتها كتير وطالبتها بالامر لكن لا حياة لمن تنادى".





وأكد نائب الجيزة أن الهدف من تحويل مستشفى البدرشين من مركزى لعام لتصبح اكثر قدرة على خدمة مليون نسمة، لافتا إلى ان الاقسام بالمستشفى العام تكون اكثر شمولية من المستشفى المركزى.





كما عن تقديمه طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير الاسكان بخصوص توقف اعمال الصرف الصحى لـ 6 قرى بمركز البدرشين، موضحا ان تنفيذ اعمال الصرف الصحى بالـ 6 قرى متوقق منذ عام 2007 ولم تكتمل إلى الان، مشيرا إلى أنه منذ عام 2007 واعمال الصرف الصحى لا تسير بإستمرار فتارة يعمل المقاولين وتارة أخرى يتوقفون، مما يتسبب فى مشاكل كثيرة.





وأضاف صبحى الدالى: المشاكل الناتجة عن عدم استكمال مشاريع الصرف تتمثل فى مشاكل صحية للمواطنيين مما تؤثر بالسلب على جهود الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنيين، إضافة إلى مشاكل أخرى خاصة برصف الطرق وتجميل الشوارع.









تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن زيادة المصروفات الدراسية بجامعة بني سويف، مطالبًا بتخفيض المصروفات الدراسية المقررة أسوة بباقي الجامعات، وتكون الزيادة في حدود المعقول.





وأشار النويشى، إلى إن مصاريف جامعة بني سويف تضاعفت ضعفين مقارنة بالزيادة التي تمت بباقي الجامعات، فإننا نعتبر أعلى الجامعات في الرسوم الدراسية، فهناك الكثير من الطلاب الغير قادرين لايستطيعون سداد هذه المبالغ، حيث أن جامعة بنى سويف من أكبر جامعات الجمهورية من حيث عدد الطلاب ونسبة الطلاب الغير مقتدرين مع هذه الزياده الضخمة للمصروفات، مؤكداُ أن عدد كبير من طلاب وأولياء الأمور بمحافظة بني سويف، قد أعربوا عن إستيائهم الشديد، بشأن زيادة المصروفات الدراسية بجامعة بني سويف، بشكل مبالغ فيه





وطالب وكيل محلية النواب، ، بتخفيض المصروفات الدراسية المقررة أسوة بباقي الجامعات، وتكون الزيادة في حدود المعقول، وزيادة ميزانية صندوق دعم الطلاب بالجامعة لكي يشمل أكبر عدد من الطلاب.





كما تقدم ايضا بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بشأن تأخر استصدار قرار الموافقة على أرض تبرع من أهالى قرية هرم ميدوم، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، لبناء مدرسة تعليم أساسي لتستوعب أعداد الطلاب الكبيرة، ومواجهة الكثافة الطلابية.





وأشار النويشى، إلى إن أهالى قرية هرم ميدوم دشنت مبادرة لجمع تبرعات من الأهالي القادرين لبناء مدرسة لتستوعب أعداد الطلاب الكبيرة، حيث أنه لايوجد غير مدرسة إبتدائية فقط في القرية، ويضم الفصل ما يزيد عن 70 تلميذا، فضلًا عن أنها تعمل فترتين، الأمر الذي دفعهم للتفكير في جمع تبرعات لشراء قطعة أرض تصلح لبناء مدرسة، منذ سبتمبر لعام 2018 وينتظرون تحقيق حلمهم لتعليم أولادهم بشكل صحيح.



