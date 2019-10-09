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فن

برسالة غامضة.. زينة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:53 م
زينة
زينة
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة زينة صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت زينة على الصورة قائلة: "اقرأ نفسك جيدا ثم انتقد غيرك".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : كلامك صح - بموت فيكى - أتفق

وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".

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