برسالة غامضة.. زينة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة زينة صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



وعلقت زينة على الصورة قائلة: "اقرأ نفسك جيدا ثم انتقد غيرك".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : كلامك صح - بموت فيكى - أتفق



وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".



