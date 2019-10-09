تضامن الإسكندرية ترسل فريقا متخصصا لدعم الطفلة روان ضحية التنمر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي،عن أنها قد أرسلت فريقا متخصصا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة "روان محمد" التي تعرضت لواقعة اعتداء بدني ونفسي من احدى اولياء أمر طالبة زميلة لها في مدرسة ابتدائية بالإسكندرية نقلت على اثرها لتلقي العلاج بمستشفى الطلبة.



وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق التدخل السريع التابع للمديرية توجه إلى المستشفى برفقة أخصائي نفسي واجتماعي لمتابعة حالة الطفلة التي تعرضت للإيذاء البدني والنفسي، عقب تداول أخبار عن سوء حالتها النفسية والصحية بصفة عامة.



وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنه جرى تقديم مساعدة مالية لأسرة الطفلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية، فيما يعمل فريق التدخل السريع على متابعة الحالة وتقديم أوجه الدعم النفسي للطفلة والتأكد من استقرار حالتها.



ترجع أحداث الواقعة إلى تعدي والدة طالبة تدعى "شهد" على الطفلة روان، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عمر مكرم الإبتدائية بإدارة المنتزه التعليمية ، ما أدى إلى انهيارها و إصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم والعين.



وأعلنت مديرية التعليم بالإسكندرية إلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه لما نُسِب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، واستبعاد الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.



كما تقرر إحالة احدى اولياء أمر الطالبة إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل ابنتها من المدرسة من عدمه، فيما لا تزال الطفلة تخضع حاليا للعلاج بمستشفى الطلبة.