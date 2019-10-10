أطماع أردوغان مفهومة ومدروسة.. مصطفى الفقي: التاريخ التركي مظلم تجاه دول المنطقة ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن غزو أردوغان لسوريا من حيث المنهج والمفهوم الاستبدادي من صاحب القرار وتصوره أنه يحل المسألة الكوردية.





وأوضح مصطفي الفقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي" أن أردوغان يظن أنه يتعقب بهذه الطريقة الأ كراد بل هو بهذا يعبر عن أطماع إقليمية في كلا من شمال غرب سوريا وأيضا مناطق في العراق.





وأضاف الفقي، أن هذه الأطماع مفهومة ومدروسة منذ وقت طويل لانه يظن ان تركيا مازالت صاحبة الولاية على المنطقة ويستدعي في ذهنه التاريخ التركي وهو تاريخ مظلم تجاه دول المنطقة.



