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توك شو

أطماع أردوغان مفهومة ومدروسة.. مصطفى الفقي: التاريخ التركي مظلم تجاه دول المنطقة ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:34 ص
الدكتور مصطفي الفقي
الدكتور مصطفي الفقي
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى الفقي، إن غزو أردوغان لسوريا من حيث المنهج والمفهوم الاستبدادي من صاحب القرار وتصوره أنه يحل المسألة الكوردية.

وأوضح مصطفي الفقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي" أن أردوغان يظن أنه يتعقب بهذه الطريقة الأكراد بل هو بهذا يعبر عن أطماع إقليمية في كلا من شمال غرب سوريا وأيضا مناطق في العراق.

وأضاف الفقي، أن هذه الأطماع مفهومة ومدروسة منذ وقت طويل لانه يظن ان تركيا مازالت صاحبة الولاية على المنطقة ويستدعي في ذهنه التاريخ التركي وهو تاريخ مظلم تجاه دول المنطقة. 

وتابع الفقي أنه من حوالي 10 أعوام في عهد سليمان دميريل حدثت محاولة للسيطرة على المنطقة ولكن مصر لعبت دورا في إيقاف هذه المحاولة ولكنها لم تكن بهذه الصورة التي تحدث اليوم لأنه يقوم بغزو في ظروف صعبة جدا بسوريا وأنه ليس من الشرف ان تأتي الي دولة في مثل هذه الظروف الصعبة وتقوم بالدخول العسكري وان من الغريب ان تسحب القوات الأمريكية قواتها وتسمح لـ أردوغان بذلك .
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