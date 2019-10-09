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أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي ينتهي من قانون عقوبات ضد أردوغان وعدد من وزراء تركيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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حسام رضوان
انتهى المشروعون الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي من مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من الوزراء الأتراك.

ويأتي ذلك على خلفية العدوان التركي على الشمال السوري، وانتهاك سيادتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق على توقيع عقوبات ضد تركيا.

وتعهد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بتوقيع اقتصادية عقوبات من الجحيم على تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.

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