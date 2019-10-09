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توك شو

مصطفى الفقي: السياسة الأمريكية في ظل رئاسة ترامب بها تخبط تجاه المنطقة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:50 م
الدكتور مصطفي الفقي
الدكتور مصطفي الفقي
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى الفقي، إنه لا يوجد شرف في اعتداء تركيا على سوريا في ظل وضعها الهش. متابعا أن السياسة الامريكية في ظل رئاسة ترامب بها العديد من التخبط تجاه المنطقة.

وأوضح الفقي، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" أن الموقف الامريكي موقف متأرجح بسبب سحب قواتها من سوريا قبل ايام من الاعتداء التركي ويحمل كثيرا من علامات الاستفهام وأن اردوغان دائما يستغل ان دولة تركيا عضو في حلف الاطلنطي.

وأضاف أن اردوغان كل سياساته متناقضة كعلاقته المتأرجحة مع إسرائيل احيانا يكون معها وأحيانا ضدها وعلاقاته ايضا مع اوروبا ومحاولة اللحاق بها وعدم تمكنه من ذلك وانه حريص علي الاصلاح داخل تركيا ولم يتحقق اي إصلاح في تركيا.

وتابع الفقي، أن هناك عملية تخبط واضحة من السياسة التركية للمنطقة بشكل عام وانه باستغلال ظروف الشرق الاوسط الحالية والقيام بمثل هذا العمل العسكري في سوريا يجعل المسألة قابلة للانفجار اكثر.
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