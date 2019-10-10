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جمال شعبان: أعترف بمشاكل الأطباء وسأعمل على حلها حال فوزي بمقعد النقيب ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:44 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، المرشح لمنصب نقيب الأطباء، عميد معهد القلب السابق، إنه زار كافة محافظات مصر والتقى مع شباب الأطباء للتعرف على طلباتهم وطموحاتهم بالنسبة لنقابة الأطباء.

وأضاف جمال شعبان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "أعترف بمشاكل الأطباء في التكليف والتعيين والمرتبات وستكون مصر مقصد للأطباء ولن يسافر الأطباء خارج مصر".

وتابع جمال شعبان: "نقابة الأطباء كانت مهمشة ويجب المشاركة الجادة من الأطباء يوم الجمعة القادمة في الانتخابات لاختيار النقيب".

وأكمل جمال شعبان: "أطباء مصر نجوم تضيء في أي مكان خارج مصر ولكن على الأطباء ان يخدمون أهل مصر ونسعى إلى تحسين رواتب الأطباء".
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