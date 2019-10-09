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أخبار العالم

تركيا تقصف سجنا يضم محتجزي تنظيم داعش الإرهابي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:47 م
تنظيم داعش
تنظيم داعش
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عرفة البنداري
قالت قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن غارة جوية تركية أصابت سجنا يضم محتجزي تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي قصف 181 هدفا منذ بدء العدوان على سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية ، الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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