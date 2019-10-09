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فن

ما مل قلبك لـ إيمان الشميطي تتخطى 30.6 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:41 م
ايمان الشميطي
ايمان الشميطي
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سعيد فراج
حققت المطربة المغربية إيمان الشميطي نجاحًا كبيرًا في أول أعمالها الفنية بأغنية «ما مل قلبك»، التي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 30 مليونا و665 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب"، يوم 3 يونيو الماضي تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

طرحت أغنية «ما مل قلبك» لـ إيمان الشميطي، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.

فى سياق آخر تستعد إيمان الشميطي نجمة برنامج "آرابز جوت تالنت" لطرح أغنية أخرى بعنوان «عاللي جرالنا» خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتعاون إيمان الشميطي مع كل من الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي مدحت خميس، والأغنية من إنتاج شركة ناصر الصالح.

يُذكر أن إيمان الشميطي، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم.
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