بطولات وتضحيات غالية.. متحف رشيد الوطني يحتفل بذكرى نصر أكتوبر ..صور

أكد سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطني أن مصر هي حائط الصد الأول والأخير للعرب والمسلمين، وهي من قدمت آلاف الشهداء دفاعا عن القدس الشريف، لافتا إلى أن اكتوبر 73 حطمت إستراتيجيات وتكتيكات عسكرية عتيدة، ووضعت أسس الحروب الحديثة وإستراتيجياتها وتكتيكاتها تدرس في أكبر المعاهد العسكرية.





جاء ذلك في احتفالية نظمها المتحف الأربعاء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،بمشاركة إدارة رشيد التعليمية ومدرسة النصر الخاصة للغات،وتمت خلالها استضافة اللواء مدحت عاصم أحد أبطال حرب أكتوبر، حيث نفذ 32 دورية عبور بقناة السويس للحصول على معلومات عن خط بارليف، كما دمر مع جنوده 3 دبابات اسرائيلية وعربة مدرعة وأسر أحد الإسرائيليين أثناء حرب أكتوبر العظيمة، ولقبه عبد الناصر ب"ثعلب الصحراء"، وحاز على نوط العبور العظيم.





وخلال الندوة كشف عاصم العديد من الأحداث والمعجزات التى قامت بها قواتنا المسلحة المصرية خلال معارك الإستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة،كما شملت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الغنائية الوطنية التى تألق فيها قسم الموهوبين بإدارة رشيد التعليمية بقيادة محمد ابو سليم،كما تم عمل مسابقة تفاعلية مع التلاميذ، ومعرض للصور الفوتوغرافية الخاصة ببطولات قواتنا المسلحة وتضحيات رجالها.



