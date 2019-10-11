فيديو جراف| أسباب النزيف الدموى فى الطيور وخطورته

قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قطاع الإرشاد البيطرى: إن من الظواهر المنتشرة بشكل واسع فى مختلف أنواع الدواجن والطيور هى وجود شريط أحمر أو أنزفة دموية داخل جسم الطائر، وللأسف كثير من السيدات لا يعرفن حقيقتها وتأثيرها على الجسم.



وأضافت "سماح" أن اى لحوم شكلها مختلف عن الطبيعى أو بها علامة غريبة يفضل الابتعاد عنها حتى وان لم يكن هناك أبحاث علمية كافية أكدت خطورتها، كما توجد عدة أسباب تؤدي إلى ظهور العلامات الحمراء أو المعروفة بـاسم الأنزفة الدموية فى لحوم الطيور وتنقسم.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على أسباب الإصابة.