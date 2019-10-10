Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدء تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ..صور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
تسجيل الوفود ببطولة
تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو
Advertisements
محمد رشاد
بدأ الاتحاد الأفريقي للتايكوندو في تسجيل الوفود المشاركة ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها في الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

بدأت الدول المشاركة في الوصول إلى فنادق الإقامة في سهل حشيش. وقامت لجنة تسجيل الاتحاد الأفريقي باستقبال الوفود وتسجيلهم. 

وسجلت اللجنة اليوم 9 دول وهي: مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين. ووصل إجمالي اللاعبين المسجلين اليوم إلى 50 لاعبا بالإضافة إلى 10 مدربين.

وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة. وتشهد مسابقات البومسا بأنواعها ومسابقات الفري ستايل ومسابقات تكسير الخشب.

وتخوض مصر منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 23 لاعبا تحت قيادة المدير الفني دكتور وسام الغمري، والمدرب أحمد خضر.

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.
بدء تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ..صور
بدء تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ..صور
بدء تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال دولى للتسجيل ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بسهل حشيش

سهل حشيش جاهزة لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو.. صور

عزة الفولي:لدينا تحديات عديدة في تنظيم بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو..صور

23 لاعبا يمثلون مصر ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بسهل حشيش

وسام الغمري: هدفنا إنجاح مونديال التايكوندو الشاطئي وحصد ميداليات

ترشيحاتنا

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رامز جلال

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ويشيد بـ فايلر.. تعرف على السبب

قرعة دوري أبطال إفريقيا ..الأهلي يواجه النجم الساحلى والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

بالأوف شولدر.. دينا الشربيني بـ إطلالة جديدة في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد