بدء تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو ..صور

بدأ الاتحاد الأفريقي للتايكوندو في تسجيل الوفود المشاركة ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها في الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، التي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.





بدأت الدول المشاركة في الوصول إلى فنادق الإقامة في سهل حشيش. وقامت لجنة تسجيل الاتحاد الأفريقي باستقبال الوفود وتسجيلهم.





وسجلت اللجنة اليوم 9 دول وهي: مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين. ووصل إجمالي اللاعبين المسجلين اليوم إلى 50 لاعبا بالإضافة إلى 10 مدربين.





وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة. وتشهد مسابقات البومسا بأنواعها ومسابقات الفري ستايل ومسابقات تكسير الخشب.





وتخوض مصر منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 23 لاعبا تحت قيادة المدير الفني دكتور وسام الغمري، والمدرب أحمد خضر.



